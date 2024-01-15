В лобовом столкновении иномарок под Чистополем погиб мужчина

В результате ДТП на 129-м км автодороги Казань – Оренбург погиб один человек. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в районе девяти утра рядом с поселком Чистопольские Выселки лоб в лоб столкнулись иномарки.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, водитель Toyota выехал на встречку и столкнулся с Nissan. После чего происходит столкновение с Volkswagen, который двигался за автомобилем Toyota.

В результате 39-летний пассажир Toyota скончался в больнице, четыре пассажира автомобиля Nissan доставлены в медучреждение.