Несколько человек пострадали в лобовом столкновении иномарок под Чистополем

Под чистополем произошло серьезное ДТП, в котором пострадали несколько человек.

В районе девяти утра рядом с поселком Чистопольские Выселки лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Фото: © очевидцы

По словам очевидцев, в результате аварии пострадали шесть человек. Точно будет известно позже.