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Происшествия 15 января 2024 11:29

Несколько человек пострадали в лобовом столкновении иномарок под Чистополем

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Под чистополем произошло серьезное ДТП, в котором пострадали несколько человек.

В районе девяти утра рядом с поселком Чистопольские Выселки лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Фото: © очевидцы

По словам очевидцев, в результате аварии пострадали шесть человек. Точно будет известно позже.

#авария в Татарстане
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