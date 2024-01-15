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Несколько человек пострадали в лобовом столкновении иномарок под Чистополем
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Под чистополем произошло серьезное ДТП, в котором пострадали несколько человек.
В районе девяти утра рядом с поселком Чистопольские Выселки лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
По словам очевидцев, в результате аварии пострадали шесть человек. Точно будет известно позже.
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