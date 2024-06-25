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В ЛНР украинский дрон атаковал автомобиль волонтеров из Набережных Челнов
В ЛНР во время развоза еды волонтеры из Набережных Челнов, которые ежедневно обеспечивают жителей Лисичанска и ближайших населенных пунктов горячим питанием, подверглись атаке дрона.
Как стало известно «Татар-информу», волонтеры везли еду в Новодружевск и Приволье, когда их атаковал FPV-дрон.
Удар БПЛА пришелся в заднюю часть автомобиля. У машины были выбиты стекла, канистры с питанием оказались пробиты осколками, повреждения получила крыша УАЗика.
Водитель и развозчик еды чудом остались живы. Автомобиль сверху был защищен маскировочной сеткой и слоем досок, которые помогли избежать трагедии.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что волонтеры из Набережных Челнов уже в течение двух лет кормят жителей Лисичанска и ближайших городов. Ежедневно они готовят для них порядка пяти тысяч порций горячей еды.
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