В ЛНР украинский дрон атаковал автомобиль волонтеров из Набережных Челнов

В ЛНР во время развоза еды волонтеры из Набережных Челнов, которые ежедневно обеспечивают жителей Лисичанска и ближайших населенных пунктов горячим питанием, подверглись атаке дрона.

Как стало известно «Татар-информу», волонтеры везли еду в Новодружевск и Приволье, когда их атаковал FPV-дрон.

Удар БПЛА пришелся в заднюю часть автомобиля. У машины были выбиты стекла, канистры с питанием оказались пробиты осколками, повреждения получила крыша УАЗика.

Водитель и развозчик еды чудом остались живы. Автомобиль сверху был защищен маскировочной сеткой и слоем досок, которые помогли избежать трагедии.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что волонтеры из Набережных Челнов уже в течение двух лет кормят жителей Лисичанска и ближайших городов. Ежедневно они готовят для них порядка пяти тысяч порций горячей еды.