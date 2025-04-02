В ЛНР руководство Татарстана вручило бойцам «Алги» госнаграды и подарки

По поручению Рустама Минниханова в ЛНР прибыла делегация во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и Руководителем Администрации Раиса РТ Асгатом Сафаровым.

Особо отличившимся военнослужащим батальона «Алга» руководство республики вручило медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и памятные подарки.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО в республике, генерал-лейтенант Владимир Майстренко накануне старта второго этапа конкурсного отбора программы «Батырлар. Герои Татарстана» проинформировал командиров воинских частей и подразделений об условиях его прохождения.

«Җиңү безнең якта булачак! Егетләребез — Ватанга хезмәт итү үрнәге, алар белән горурланабыз! «Батырлар» программасына сайлап алу конкурсында катнашучыларга уңышлар телим! (в переводе с татарского – Победа будет на нашей стороне! Наши ребята — пример служения Отечеству, мы гордимся ими! Желаю успехов участникам отборочного конкурса программы «Батырлар»)» — подписал видео Рустам Минниханов.

Напомним, что о запуске республиканской программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис Республики Татарстан. На первый этап программы подали 1604 заявки. Второй этап пройдет с 2 по 5 апреля в форме онлайн-тестирования. Для успешно прошедших тестирование следующим этапом станет собеседование. Кандидаты, которые продемонстрируют самые высокие результаты, продолжат обучение по программе профессиональной переподготовки.

Цель программы – формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах.