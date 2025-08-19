В ЛНР появится мемориал в честь Героя РФ из Татарстана Дамира Исламова

Фото: t.me/government_lnr/50248

В городе Золотое в ЛНР появится мемориал, посвященный оборонявшему город Герою РФ из Татарстана Дамиру Исламову. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Под мемориал определено место в районе дома №8а в кв. Солнечный. Местные жители идею одобрили и недавно устроили большой субботник. Вместе расчистили площадку: удалены деревья, выкорчевана корневая система и выполнена планировка ландшафта.

Старший лейтенант Дамир Исламов участвовал на СВО с 24 февраля 2022 года. Еще до начала специальной военной операции он служил в непосредственной близости к Луганской и Донецкой народным республикам.

Герой родился 13 октября 1996 года в Лениногорске. Дамир Исламов — выпускник Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища.

7 марта 2022 года старший лейтенант Дамир Исламов командовал танком Т-72Б1. Его экипаж, в составе бронегруппы, штурмовал укрепленный район противника рядом с городом ЛНР. Экипаж смог уничтожить четыре танка противника, но пятому удалось подбить боевую машину российского лейтенанта. Дамир Исламов и его экипаж погибли.

За героизм и отвагу, за совершенный подвиг Дамир Исламов был награжден званием Героя России, подробнее в материале «Татар-информа».