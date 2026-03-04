news_header_top
Руc Тат
16+
Политика 4 марта 2026 20:35

Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном море

Нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», – сказал российский лидер журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Минтранс РФ рассказал, что вышедший из Мурманска российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован накануне, 3 марта, в Средиземном море, поблизости от территориальных вод Мальты.

По информации ведомства, судно атаковали украинские безэкипажные катера (БЭКи), запущенные с побережья Ливии.

Все 30 членов экипажа (граждане России) спасены благодаря действиям спасательных служб

В министерстве инцидент охарактеризовали как «акт международного терроризма и морского пиратства», а также как «грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права».

