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В Лисичанске в результате украинского обстрела погиб мужчина
В Лисичанске в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЛНР.
Ранее мы рассказывали, что накануне вечером ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту в Лисичанске. В результате ракетной атаки пострадал девятиэтажный жилой дом: снарядом разрушены две квартиры девятиэтажки по проспекту Ленина.
Из здания были эвакуированы четыре человека. В результате аварийно – спасательных работ и разбора завалов был обнаружен мужчина без признаков жизни.
В результате ЧП приостановлена работа одного из гуманитарных центров города, куда доставляются грузы из Татарстана – в пристрое, который служит местом выгрузки гумконвоев, обрушены стены.
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