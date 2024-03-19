В Лисичанске в результате украинского обстрела погиб мужчина

В Лисичанске в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЛНР.

Ранее мы рассказывали, что накануне вечером ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту в Лисичанске. В результате ракетной атаки пострадал девятиэтажный жилой дом: снарядом разрушены две квартиры девятиэтажки по проспекту Ленина.

Из здания были эвакуированы четыре человека. В результате аварийно – спасательных работ и разбора завалов был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Фото: © «Татар-информ»

В результате ЧП приостановлена работа одного из гуманитарных центров города, куда доставляются грузы из Татарстана – в пристрое, который служит местом выгрузки гумконвоев, обрушены стены.