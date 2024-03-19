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ЛНР и Татарстан 19 марта 2024 13:41

Вооруженные силы Украины нанесли удар по девятиэтажке в Лисичанске

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ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту в Лисичанске. В результате ракетной атаки пострадал девятиэтажный жилой дом.

Фото: © «Татар-информ»

На месте происшествия работают спасатели. Под завалами могут находится люди. Данных о погибших нет.

В результате ЧП приостановлена работа одного из гуманитарных центров города, куда доставляются грузы из Татарстана – в пристрое, который служит местом выгрузки гумконвоев, обрушены стены.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого

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