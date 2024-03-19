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Вооруженные силы Украины нанесли удар по девятиэтажке в Лисичанске
ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту в Лисичанске. В результате ракетной атаки пострадал девятиэтажный жилой дом.
На месте происшествия работают спасатели. Под завалами могут находится люди. Данных о погибших нет.
В результате ЧП приостановлена работа одного из гуманитарных центров города, куда доставляются грузы из Татарстана – в пристрое, который служит местом выгрузки гумконвоев, обрушены стены.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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