В Лисичанск прибыло 5 тонн гуманитарного груза из Менделеевска

Очередная партия гуманитарной помощи из Татарстана прибыла в Лисичанск, в нем продукты питания, предметы личной гигиены и одежда, собранные в Менделеевске. В общей сложности в конце прошлой недели было отправлено 5 тонн. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Менделеевского района РТ.

Поддержка менделеевцев в отношении подшефного Татарстану города будет продолжена.

«Пункт сбора гуманитарной помощи продолжает работу в Менделеевске. Мы будем и дальше системно поддерживать наших бойцов в зоне СВО, Донбассе, Лисичанске», — рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Кроме того, в рамках гуманитарной помощи планируется доставка строительных материалов, которые будут направлены на решение вопросов с ремонтом аварийного жилого фонда и социальных объектов города.

Как отметили в администрации Лисичанска, к гуманитарной миссии сегодня подключились все районы Республики Татарстан.

«Это позволит обеспечить продовольственную безопасность Лисичанска. Кроме того, в рамках гуманитарной помощи планируется доставка строительных материалов, которые будут направлены на решение вопросов с ремонтом аварийного жилого фонда и социальных объектов города», — сообщает Telegram-канал администрации Лисичанска.

Ранее «Татар-информ» писал, что Менделеевский район перечислил мобилизованным более 2 млн рублей.