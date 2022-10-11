Менделеевский район перечислил мобилизованным более 2 млн рублей

Военнослужащие из Менделеевского района Татарстана, призванные в рамках частичной мобилизации, получили выплату в размере 20 тыс. рублей. В пресс-службе района «Татар-информу» сообщили, что на сегодняшний день были призваны 106 человек.

«Всем, кто отправился на защиту Родины в рамках частичной мобилизации, переведена выплата от района», — рассказал в своем Telegrаm-канале глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Перечислено в общей сложности 2 120 000 рублей. Также каждому мобилизованному в дополнение к основному набору район выдает спальный мешок, коврик, термобелье, аптечки, полевую посуду.

Штаб по поддержке мобилизованных и их семей в Менделеевске начал свою работу в пятницу, 30 сентября. Мера с денежным пособием вводится в дополнение к уже введенным: это отмена платы за детсады и за питание в школах для семей мобилизованных, выдача абонементов в бассейн, бесплатный прокат лыж и коньков для детей призванных мужчин и многое другое. 7 октября в Лисичанск из Менделеевска отправили пять тонн гуманитарной помощи.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля этого года. Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Как она проходит в городах и селах Татарстана, читайте в материале «Татар-информа».