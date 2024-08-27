В Лисичанск прибыла партия школьных принадлежностей из Татарстана

В Лисичанск прибыла партия гуманитарной помощи из Татарстана, включающая школьные принадлежности для детей. Это событие является частью программы по поддержке подшефных городов Лисичанск и Рубежное, организованной в рамках акции «Единой России» под названием «Помоги собраться в школу».

Фото: © «Татар-информ»

В этот раз Татарстан направил детям Лисичанска 1394 комплекта школьных принадлежностей, включая рюкзаки, тетради, канцелярские товары и другие необходимые вещи. Гуманитарная помощь была подготовлена для учеников всех возрастов: от младших классов до старшеклассников. В частности, для учеников 1-4 классов был отправлен 351 комплект, для 5-9 классов – 787 комплектов, а для 10-11 классов – 256 комплектов.

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин выразил благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и отправке этой важной помощи. Он также пожелал детям успехов в новом учебном году и подчеркнул важность поддержки со стороны родителей и учителей.

Заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан Ильнур Гарипов отметил, что Лисичанск стал родным городом для Татарстана, и заверил, что помощь будет продолжаться. Он подчеркнул, что несмотря на все трудности дети должны учиться и готовиться к мирной жизни, которая обязательно скоро настанет.

Фото: © «Татар-информ»

Эта акция является важной частью усилий Татарстана по поддержке образовательного процесса в Лисичанске, где продолжается восстановление школ и инфраструктуры. Гуманитарная помощь от Татарстана включает не только школьные принадлежности, но также инвентарь, мебель и другие необходимые материалы для создания комфортных условий для обучения.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, партия гуманитарной помощи весом 2,5 тонны была отправлена из Казани 23 августа, а ее сбором занимались активисты «Молодой Гвардии» и представители Татарстанского регионального отделения «Единой России».