Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Лисичанск прибыла партия школьных принадлежностей из Татарстана
В Лисичанск прибыла партия гуманитарной помощи из Татарстана, включающая школьные принадлежности для детей. Это событие является частью программы по поддержке подшефных городов Лисичанск и Рубежное, организованной в рамках акции «Единой России» под названием «Помоги собраться в школу».
В этот раз Татарстан направил детям Лисичанска 1394 комплекта школьных принадлежностей, включая рюкзаки, тетради, канцелярские товары и другие необходимые вещи. Гуманитарная помощь была подготовлена для учеников всех возрастов: от младших классов до старшеклассников. В частности, для учеников 1-4 классов был отправлен 351 комплект, для 5-9 классов – 787 комплектов, а для 10-11 классов – 256 комплектов.
Заместитель премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин выразил благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и отправке этой важной помощи. Он также пожелал детям успехов в новом учебном году и подчеркнул важность поддержки со стороны родителей и учителей.
Заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан Ильнур Гарипов отметил, что Лисичанск стал родным городом для Татарстана, и заверил, что помощь будет продолжаться. Он подчеркнул, что несмотря на все трудности дети должны учиться и готовиться к мирной жизни, которая обязательно скоро настанет.
Эта акция является важной частью усилий Татарстана по поддержке образовательного процесса в Лисичанске, где продолжается восстановление школ и инфраструктуры. Гуманитарная помощь от Татарстана включает не только школьные принадлежности, но также инвентарь, мебель и другие необходимые материалы для создания комфортных условий для обучения.
Напомним, партия гуманитарной помощи весом 2,5 тонны была отправлена из Казани 23 августа, а ее сбором занимались активисты «Молодой Гвардии» и представители Татарстанского регионального отделения «Единой России».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»