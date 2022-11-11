В Лисичанск прибыла колонна грузовиков с гуманитарной помощью из Татарстана

В Лисичанск успешно прибыла колонна грузовиков со 103 тоннами гуманитарной помощи из Татарстана, которая была отправлена из республики во вторник.

Как рассказал координатор общественного движения РТ «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин, колонна с грузовиками прибыла в город без происшествий по пути, в данный момент идет ее разгрузка. Уже с завтрашнего дня гуманитарную помощь начнут раздавать местным жителям.

«Вторая колонна гуманитарной помощи "Добрая Казань", которую отправляли 10 ноября, еще пока в пути. Движение идет, как и планировалось, по расписанию, без происшествий», – добавил Сафин.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, как из Казани в Лисичанск отправили пять фур с более 100 тонн гуманитарной помощи.