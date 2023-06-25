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Мэр Ростова-на-Дону: Техника группы «Вагнер» повредила 10 тыс. кв. метров дорог
В Ростове-на-Дону военная техника частной военной компании «Вагнер» повредила свыше 10 тыс. кв. метров дорог. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Алексей Логвиненко.
«По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский», — написал мэр, сославшись на обследовавших дороги специалистов.
При этом Логвиненко заверил, что «уже сегодня рабочие бригады приступят к устранению повреждений» и что «весь объем работ планируется выполнить за два дня».
Кроме того, по словам главы Ростова-на-Дону, коммунальщики привели в порядок территорию вокруг здания штаба Южного военного округа, которое занимали «вагнеровцы».
Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в полевые лагеря еще ночью, о чем тогда же сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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