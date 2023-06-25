Мэр Ростова-на-Дону: Техника группы «Вагнер» повредила 10 тыс. кв. метров дорог

В Ростове-на-Дону военная техника частной военной компании «Вагнер» повредила свыше 10 тыс. кв. метров дорог. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Алексей Логвиненко.

«По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский», — написал мэр, сославшись на обследовавших дороги специалистов.

При этом Логвиненко заверил, что «уже сегодня рабочие бригады приступят к устранению повреждений» и что «весь объем работ планируется выполнить за два дня».

Кроме того, по словам главы Ростова-на-Дону, коммунальщики привели в порядок территорию вокруг здания штаба Южного военного округа, которое занимали «вагнеровцы».

Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в полевые лагеря еще ночью, о чем тогда же сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.