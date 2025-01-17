В Лицее Иннополис открылась фотовыставка «Татарстан на СВО»

Стенды с портретами Героев России из Татарстана, историями их подвигов и рассказами о поддержке бойцов республикой заняли свое место в стенах Лицея Иннополис. Выставка «Татарстан на СВО», организованная АО «Татмедиа», рассказывает о подвигах татарстанских бойцов, которые, не жалея себя, идут в бой и, защищая Родину, рискуют жизнями.

На первом стенде выставки – цитата Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина: «Все вы – участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество. Звезды Героев вручаются военнослужащим – участникам специальной военной операции. Вы – истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей».

Второй стенд цитирует Раиса Татарстана Рустама Минниханова: «Участники специальной военной операции, выбрав путь служения Родине, отстаивают на поле боя ее суверенитет, с честью выполняя свой воинский долг, проявляя мужество и героизм. Все мы в неоплатном долгу перед вами, ребята. Рискуя собственной жизнью, вы защищаете Отчизну и мирное будущее наших граждан».

«Татар-информ» рассказывал, что выставка «Татарстан на СВО» подробно описывает именные батальоны республики. С помощью QR-кодов, размещенных под историями, посетители могут посмотреть видео, где татарстанские бойцы идут в штурм, закрепляют флаги республики на здания в освобожденных городах и узнать истории героев.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что первая такая выставка была организована еще в дни проведения БРИКС. Основная цель выставки – вызвать у жителей Татарстана гордость за своих земляков, добавил он.