В лесах Татарстана установят кормушки для лосей, косуль и зайцев

Природоохранная акция по установке кормушек для диких животных пройдет 12 октября в Лаишевском районе Татарстана с участием школьников. Кормушки установят для разных животных, за исключением диких кабанов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета по биоресурсам РТ.

«Такие акции у нас проходят ежегодно. Установим кормушки для лосей, косуль и зайцев. Всего наши охотпользователи изготовили десять кормушек. На месте изготовим солонец из осины, развесим веники. Соль нужна для лосей, она является важным микроэлементом. Первый корм – зерно, овес, пшеницу положат школьники, а в будущем пополнять кормушки будут егеря», – рассказал начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Михаил Ерашомов.

Таких кормушек в лесах района будет много, исключением в этом году станут лишь кабаны, которых не будут подкармливать из-за угрозы распространения африканской чумы свиней, добавил Ерашомов.

«Сейчас кабанов не кормим из-за неблагоприятной обстановки. Производим их плановый отстрел», – отметил он, добавив, что диких кабанов из-за неблагоприятной обстановки не подкармливают в Татарстане на протяжении последних трех лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане из-за угрозы распространения африканской чумы свиней снизили численность диких кабанов. Если в 2020 году их насчитывалось более 6 тыс. особей, то в этом году поголовье сократили до 1,2 тыс.