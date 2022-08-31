В Татарстане из-за африканской чумы свиней поголовье кабанов снизили до 1,2 тыс. особей

В Татарстане из-за угрозы распространения африканской чумы свиней снизили численность диких кабанов. Если в 2020 году их насчитывалось более 6 тыс. особей, то в этом году поголовье сократили до 1,2 тыс. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Одним из вызовов этого года стала проблема африканской чумы свиней, которая передается в том числе через диких кабанов. С начала этого года выявлено девять случаев АЧС в пяти районах республики: три — у кабанов, шесть — у домашних свиней в частных подворьях», — рассказал спикер.

Батков пояснил, что сокращение численности диких кабанов необходимо для обеспечения продовольственной безопасности. «Слишком велика цена вопроса. В республике много крупных свиноводческих комплексов, частных подворий, они не должны пострадать», — подчеркнул он.

С момента обнаружения вируса африканской чумы свиней 7 августа для охоты было выделено 694 кабана. Проведено более 2 тыс. рейдов, к мониторингу охотугодий привлечено свыше 200 охотников.

«Выдали дополнительные разрешения охотникам. Пока 300 голов кабанов добыли. Ветеринарные службы провели исследования, все они чистые, но это нас не успокаивает. Работа будет продолжаться по снижению их плотности», — отметил председатель Госкомитета по биоресурсам.

Он добавил, что численность кабанов восстанавливается очень быстро, за два–три года, при соответствующих охранных мероприятиях и кормовой базе.