В Лениногорском районе Татарстана снят карантин из-за птичьего гриппа

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В Лениногорском районе Татарстана был снят карантин из-за птичьего гриппа, введенный в конце августа. Указ об этом подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия отменены на территории ООО «Лениногорская птицефабрика», расположенного по адресу: Лениногорск, улица Чайковского, д.44, и в пределах территории радиусом 5 км от границ эпизоотического очага – сюда входят Лениногорск, село Тимяшево, поселок Валеевский, деревня Савочкино.

«Ограничить на территориях, указанных в пункте 1 <...> (за исключением птицефабрик, расположенных на территории угрожаемой зоны), в течение 90 календарных дней со дня отмены карантина вывоз птиц и инкубационного яйца», – сказано в тексте.