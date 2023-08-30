В Лениногорском районе введен карантин из-за очага птичьего гриппа

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В Лениногорске выявлен очаг птичьего гриппа. В связи с этим в доме №44 по ул.Чайковского вводится карантин, а в радиусе 5 км от него установлена угрожаемая зона, говорится в указе Раиса РТ Рустама Минниханова.

Угрожаемая зона включает в себя Лениногорск, село Тимяшево, поселок Валеевский и деревню Савочкино. «Определить <…> зону наблюдения в пределах территории, прилегающей к угрожаемой зоне, радиус которой составляет не менее 50 км от ее границ, включая территории Лениногорского района, Азнакаевского района, Альметьевского района, Бавлинского района, Бугульминского района, Заинского района, Сармановского района, Черемшанского района, Ютазинского района республики Татарстан», – говорится в документе.

Территорию, признанную эпизоотическим очагом, может посещать только персонал, выполняющий производственные операции. Здесь запрещен вывоз и ввоз птиц и кормов, лечение больных птиц, убой животных с целью получения продукции, снятие пера и пуха, вывоз инвентаря, выгульное содержание птиц, закладка яиц на инкубацию и ряд других процедур.

В угрожаемой зоне (в радиусе 5 км от очага) запрещено вывозить яйца для инкубации, птицу, производить заготовку и вывоз кормов, выгул птиц, проведение сельхозярмарок, выставок и прочих подобных мероприятий, на охоту.