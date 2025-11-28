В Лениногорском районе открылся новый филиал волонтеров СВО по плетению масксетей

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В селе Старое Шугурово Лениногорского района появилась новая точка волонтерской группы «С любовью и молитвами» – здесь начали плести маскировочные сети для участников СВО. Более тридцати мастериц уже взялись за работу над первой сетью.

Филиал открыли по просьбе местных жителей и при поддержке главы сельского поселения Лилии Шигаповой. Решение инициативная группа объясняет просто: на передовой сейчас служат четверо бойцов из Старого Шугурово, и земляки хотят защитить своих.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«К нашему большому сожалению, троих земляков мы потеряли, – говорит Лилия Мугтасимовна. – В ходе выполнения боевых задач сложили свои головы Ринат Бекмурзин, Марат Гафуров и Зульфат Габдуллин. Мы гордимся нашими парнями, они наши герои. Ринат награжден орденом Мужества, Зульфат – медалями Георгия Жукова, “За боевые отличия”, Участник специальной военной операции».

Для работы мастерицам выделили просторный зал в сельском клубе. Волонтеры заранее знают, какой должна быть новая сеть: бурых оттенков, чтобы точно соответствовать ландшафту местности Украины, где зимой преобладают грязь и слякоть. Филиал в Старом Шугурово стал девятым в общей сети подразделений.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Для обмена опытом сюда приехала руководитель штаба «С любовью и молитвами» Эльмира Уламасова. Она подчеркивает: волонтерская команда стремительно растет. Каждый день в основной штаб по адресу Промышленная, 9 приходят женщины серебряного возраста. Их не останавливают ни болезни, ни холод в помещении – они торопятся делать доброе дело, чтобы вместе с очередным гуманитарным эшелоном отправить на фронт новые камуфляжные полотна.

«Нас узнают по красному сердечку на эмблеме – логотипу нашей группы, который мы крепим к тюкам и коробкам. В ответ получаем видеооткрытки: бойцы говорят, что эти сердечки согревают им сердца», – рассказывает Эльмира Уламасова. Она работает вместе со всеми – стоит у станка, помогает новичкам осваивать технику плетения.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Основной материал – спанбонд с камуфляжным рисунком зеленых, коричневых и серых оттенков. Он легкий, прочный, защищает от внешних факторов. Из таких сетей бойцы создают укрытия для позиций, блиндажей, техники и даже маскируют траншеи, по которым проходят танки и бронетранспортеры.

Работа непростая: руки немеют от того, что приходится держать их на весу и выше уровня головы. Нижние ярусы приходится довязывать, стоя на полу на коленях. Учитывая, что многим мастерицам 60–70 лет, такой труд – настоящий подвиг тыла.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Эльмира Уламасова отмечает, что к движению присоединились Урдала, Керлигач, Сарабикулово, Старое Шугурово, Куакбаш, Ивановская школа, Новое Сережкино, Мичурино, Сходнево Чертанла, Нижний Иштеряк, Чути. Помогают также противотуберкулезный диспансер, техникум, аптека «Добрый». «Отдельная благодарность покупателям и персоналу магазина “Светофор”, которые постоянно пополняют коробку продуктами и вкусностями для бойцов», – говорит она.

С 2023 года штаб отправил на фронт 80 маскировочных сетей. Первая сеть, изготовленная в Старом Шугурово, будет размером 4 на 12 метров – такого полотна достаточно, чтобы закрыть танк или орудие. «С начала работы штаб отправил 78 машин гуманитарного груза, доверху заполненных всем необходимым», – добавляет руководительница штаба.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Месяц назад к работе подключились волонтеры из Куакбаша. Глава сельского поселения Рушания Ахметзянова приехала в Старое Шугурово, чтобы передать опыт новичкам.

«Мы уже сплели пятую сеть. Среди бойцов есть наши земляки, поэтому женщины восприняли новость об открытии филиала с настоящей радостью. Несмотря на домашние хлопоты, они спешат в клуб, где установлен каркас для плетения. Стали делать заварочные пакетики – закупили фильтрованные пакетики, а травяные сборы нашлись в каждой кухне», – рассказывает она.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Среди мастериц – Зульфия Мирзаева из Каркалей, бабушка двух бойцов. В 2023 году, когда ее первый внук Ислам отправился добровольцем на фронт, она сама – невзирая на опасность – поехала к нему на передовую. «Ты сама научила нас с братом Рамазаном любить Родину, защищать ее от врага», – сказал ей внук Ислам, утешая бабушку перед отправлением. Вскоре и второй внук, Рамазан, ушел добровольцем.

С каждой отправкой гумпомощи бойцы получают и домашние пироги, приготовленные Зульфией Мирзаевой. В Старое Шугурово она тоже приехала не с пустыми руками: на очередном пироге красуется надпись «Старое Шугурово – вместе мы сила».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.