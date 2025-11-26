«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

В Лениногорском музыкально-художественном педагогическом колледже студенты организовали изготовление окопных свечей для участников специальной военной операции. Этой работой занимается волонтерская группа «Мы вместе, мы можем», где основную часть активистов составляют девушки. Инициатива стала продолжением общегородского движения «СВОих не бросаем».

Одной из участниц группы является студентка художественного отделения Алексия Кленкова. Она вспоминает, что еще в школе вместе с одноклассниками писала бойцам письма со словами поддержки. Сейчас, обучаясь в колледже, она делает окопные свечи и считает, что в сложное для страны время каждый должен внести свой вклад в приближение Победы.

У руководства студенческой волонтерской команды стоит преподаватель колледжа Анна Ячина. История инициативы началась в октябре 2022 года, когда ее супруг Владимир был призван по частичной мобилизации и отправлен в зону специальной военной операции. После этого Анна присоединилась к движению «СВОих не бросаем» и стала его активным участником. Познакомившись с координатором Светланой Салиховой, она стала одной из ее помощников.

Работая со студентами и воспитывая двух сыновей – Ярослава и Станислава, Анна в свободное время занималась волонтерской деятельностью. Сначала она освоила плетение маскировочных сетей, затем – изготовление сухих супов. Поздними вечерами дома, мысленно находясь рядом с мужем, она начала заливать окопные свечи. Сбором консервных банок для них занялись ее родители – Владимир Иванович и Валентина Варфаломеевна, а также родственники, знакомые и студенты-дизайнеры.

Позже возникла идея создать волонтерскую группу в самом колледже. Одну из мастерских временно переоборудовали в штаб по изготовлению необходимых для бойцов вещей. Анна сравнила эту работу с временами Великой Отечественной войны, когда предприятия переходили на производство военной продукции, и отметила, что крепкий тыл – залог Победы.

Алексия Кленкова говорит, что поддержка фронта стала для них естественным делом. Когда началась спецоперация, она не представляла ее масштабов, но позже, осознав происходящее, решила, что долг тыла – помогать. Она отмечает, что ее семья переживает за мужчин, находящихся на передовой, и часто слышит истории от мамы, чьи клиентки ждут своих близких с фронта.

Схожую позицию разделяет студентка Диана Хасаншина. Она рассказала, что в группе «Мы вместе, мы можем» состоит 25 волонтеров, из них 10 – иногородние девушки. После занятий они остаются в колледже и изготавливают блиндажные свечи. По ее словам, каждый хочет внести свой вклад в приближение Победы.

Анна Ячина подчеркивает, что такие свечи – не просто источник света. Они помогают бойцам согреться, подогреть воду или еду и становятся символом того, что о них помнят и ждут дома. Сама Анна знает об их значении не понаслышке – ее муж благодарит за эти «чудо-печки».

По словам Анны, значительная часть работы ложится на плечи второкурсников, которые вручную вырезают из картона основы – «гильзы» – служащие сердцем и фитилем будущих свечей. Эти заготовки позже заливают воском.

Алексия Кленкова также отметила, что участвовала в форуме в лагере «Иволга» в Бавлах, где на протяжении пяти дней волонтеры изготавливали блиндажные свечи и плели маскировочные сети. В Лениногорске студенты планируют посетить штаб «СВОих не бросаем» и продолжить работу по плетению сетей. Она признается, что мечтает о скорейшей Победе и мирном будущем, в котором сможет создать семью.

Студентка Диана Хасанова вспоминает, что ее семья с началом спецоперации собрала мужские вещи и передала их в штаб «СВОих не бросаем», чтобы отправить в Луганск. Сейчас, вырезая картонные основы и заполняя банки для свечей, она надеется, что тепло этих блиндажных свечей передаст бойцам заботу и благодарность за защиту страны.

Анна Ячина отмечает, что эта работа стала настоящим уроком милосердия и гражданской ответственности. Колледж гордится студентами, которые своими руками вносят посильный вклад в поддержку тех, кто служит на передовой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.