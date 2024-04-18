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В Лениногорске жители дома-интерната для престарелых шьют подушки для госпиталей на СВО
В Лениногорске жители дома-интерната для престарелых и инвалидов активно помогают бойцам в зоне специальной военной операции — они шьют подушки и плетут маскировочные сети.
Группу «Вместе мы сила» создала Элина Бадретдинова, медицинская сестра дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Она дочь Эльмиры Уламасовой — руководителя известной в городе волонтерской группы «С любовью и молитвами», которая с самого начала СВО снабжает на фронте наших бойцов гуманитарной помощью. На примере своей мамы и Элина решила приобщить к общему делу своих подопечных. Пенсионеры охотно согласились проводить свой досуг с пользой для страны.
«Я тоже состою в группе «С любовью и молитвами» с самого начала ее создания. Моя мама стала инициатором ее создания, руководителем и координатором группы. На первых этапах в группу входили 15 активистов, сегодня нас уже 74», — рассказывает Элина.
Обратившись к своему руководителю Рамису Галееву, она попросила разрешения создания волонтерской группы в стенах интерната, на что он охотно согласился. Так, в декабре прошлого года родилось небольшое сообщество «Вместе — мы сила».
Местная швейная фабрика «Карлен» обеспечила пенсионеров тканями и обрезками поролона. Директором фабрики является Татьяна Хуснутдинова, которая не равнодушна к судьбе страны: она активно участвует в сборе и отправке гуманитарного груза.
Утро у жильцов интерната начинается с физической разминки и завтрака, а потом они спешат в этот холл, чтобы привычно занять свои места на уютных диванчиках и приступить к своей работе — они мельчат куски поролона, а полученным пухом набивают наволочки, получая подушки. Перерыв волонтеры делают только на обед, после которого до самого отбоя они усердно трудятся.
Группа создана в декабре прошлого года, сейчас в нее входят 8 женщин и шесть мужчин. Элина Бадретдинова и сама охотно участвует в приготовлении подушек для действующих бойцов и раненых в госпитале. Она вспоминает, как начиналась волонтерская работа в доме-интернате.
«Я привезла синтепон, объяснила моим подопечным, что от них требуется, утром пришла на работу, а мои милые старики уже все сделали. „Еще хотим“, — говорят. Вот так с утра и до самого вечера они с удовольствием трудятся», — поделилась женщина.
На фронт группа «Вместе мы сила» отправила уже свыше тысячи подушек.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.
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