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Волонтеры Лениногорского района изготавливают заживляющие мази для бойцов СВО
Активистки из Лениногорского района Татарстана изготавливают заживляющие мази для военнослужащих. Баночки с мазями в ближайшем будущем отправятся на передовую в составе 23-го по счету конвоя с шефской помощью. О чудодейственной силе бальзама рассказала руководитель группы «С любовью и молитвами» Эльмира Уламасова.
Волонтер поделилась, что рецепт позаимствован из старинной народной медицины, а их группа активисток переняла опыт по изготовлению мази у волонтеров из другой группы. В состав препарата входят: вареные яйца, стрептоцид, воск, прополис и подсолнечное нерафинированное масло.
«Процесс длительный и непростой, проходит в несколько этапов с пошаговым соединением различных компонентов. В итоге готовая мазь ложечкой разливается в пластиковые баночки, где застывает, после чего готова для лечения ран солдат», — пояснила женщина.
Кроме того, волонтеры группы «С любовью и молитвами» отправят на передовую перекусы и каши.
В изготовлении каш Эльмире Уламасовой помогают ее родственницы: Рамзия апа, Раиса апа и Румия. Они собираются дома у Эльмиры, и начинается кухонная суета.
Мастерицы поделились рецептом приготовления. «Кофемолкой перемалываешь геркулес или крупу быстрого приготовления (магазинную), добавляешь сухое молоко и сахар. Всё, смесь готова, упаковывается в одноразовые зип-пакеты. Солдат, находящийся на передовой и в критической ситуации не имеющий полноценного горячего питания, высыпает содержимое в кружку и заливает кипятком, через минуту быстрый и вкусный перекус готов», — рассказала Рамзия апа.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.
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