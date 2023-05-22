В Ленинградской области поисковики нашли останки красноармейца, призванного из Казани

Во время поисковых работ в районе станции «Погостье» Ленинградской области были найдены останки бойца Красной армии Муртазали Галимова. Он родился в Дагестане, затем переехал в Казань, откуда его и призвали на фронт. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Совета РОМО «Объединение "Отечество"» РТ Александр Коноплев.

«Муртазали Галимов 1908 года рождения жил в Казани по адресу улица Пушкина, дом 10, квартира 18, призван в 1941 году. Он был захоронен 8 мая на мемориале Новая Малукса. Надеемся, что сможем найти родственников, наш телефон 555-02-55. Они могут нам позвонить и узнать все подробности найденного медальона», – сообщил спикер.

Солдат был найден во время совместных работ поисковиков из Ленинградской и Новосибирской областей. Он был обнаружен в воронке от взрыва, куда после боя были сложены погибшие, добавил специалист Всероссийского информационного поискового центра Илья Прокофьев.

«Поисковики нашли воронку, куда были сброшены тела погибших шести советских солдат. У одного из погибших как раз был найден медальон. Он на удивление легко открылся, сразу же прочитался. Мы быстро узнали все данные», – пояснил он.

На сегодняшний день продолжают искать родственников погибшего бойца. В Казани найден его троюродный племянник, однако есть надежда найти и его еще более близких родственников. Были уже запросы и в Дагестан. Там родня его не очень хорошо знает, потому что Мутазали Галимов рано переехал в Казань, заключил Прокофьев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время весенних экспедиций поисковики Татарстана нашли останки почти 200 бойцов Красной армии.