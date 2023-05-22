Во время весенних экспедиций поисковики РТ нашли останки почти 200 бойцов Красной армии

Этой весной 30 поисковых отрядов из Татарстана съездили в семь экспедиций в Волгоградскую, Ленинградскую, Новгородскую и Тверскую области в рамках акции «Вахта памяти». Были подняты и захоронены останки 190 солдат. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Совета РОМО «Объединение «Отечество»» РТ Александр Коноплев.

«Найдены 22 медальона, это довольно много за такой промежуток времени. Семь из них уже прочитаны, один находится на экспертизе. Одна из важнейших задач “Вахты памяти” – это установление личности бойцов. Нужно не только перезахоронить их, но и постараться идентифицировать их», – добавил спикер.

Он напомнил, что «Объединение «Отечество»» издает книги «Имена из солдатских медальонов», где размещены данные о бойцах Красной армии, найденных поисковиками во время экспедиций. В этом году выйдет уже 11-й том.

«Для всех нас “Вахта памяти” – это долг перед Родиной и теми, кто отдал свои жизни радии ее защиты во время Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что прошло уже почти 80 лет со дня Победы, до сих пор остаются множество красноармейцев, которые считаются пропавшими без вести. Мы все благодарны объединению «Отечество» за эту очень важную работу», – отметила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

За время поисковых работ «Объединения «Отечество»» было проведено уже свыше 400 экспедиций и найдены останки более, чем 12 тыс. советских солдат, из них установлены имена 1,5 тыс. бойцов, добавила она.

Помимо останков самих погибших воинов, поисковики обнаружили котелки и именные ложки солдат, поделилась боец поискового отряда «Разведка» София Морелева.

«У нас был интересный случай с медальонами. Первый прочитанный был найден мной. Боец был из Иркутской области с Софийского участка. Видимо, солдат ждал именно меня. Эта находка очень сплотила и воодушевила весь наш коллектив», – поделилась поисковик.

Поисковые отряды из Татарстан продолжат выезжать в экспедиции летом и осенью этого года. Уже согласованы и запланированы порядка 22 выездов от Мурманска до Крыма.