В ЛДПР назвали ложной информацию об ухудшении состояния Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского не ухудшилось. Политик продолжает лечение и реабилитацию в соответствии с планом. Об этом заявил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин, передает ТАСС.

«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, всё идет по плану», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в различных Telegram-каналах появилась информация о том, что Жириновский будто бы находится в критическом состоянии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был доставлен с диагнозом Covid-19 в Центральную клиническую больницу 2 февраля. Позднее появились сообщения, что политик был госпитализирован после заражения омикрон-штаммом коронавируса. 11 марта СМИ рассказали, что его вывели из медикаментозного сна.