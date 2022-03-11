СМИ: Жириновский выведен из медикаментозного сна

Медики вывели лидера ЛДПР Владимира Жириновского из медикаментозного сна. Он находится в сознании, получает документы от помощников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным Минздрава РФ, Жириновского госпитализировали в ЦКБ 2 февраля с диагнозом «коронавирус».

Представители либерально-демократической партии утверждали, что Жириновский выздоравливает и, находясь в больнице, не прекращает работать. Ряд СМИ и телеграм-каналов писали об ухудшении его состояния.