news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
11 марта 2022  11:49

СМИ: Жириновский выведен из медикаментозного сна

news_top_970_100

Медики вывели лидера ЛДПР Владимира Жириновского из медикаментозного сна. Он находится в сознании, получает документы от помощников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным Минздрава РФ, Жириновского госпитализировали в ЦКБ 2 февраля с диагнозом «коронавирус».

Представители либерально-демократической партии утверждали, что Жириновский выздоравливает и, находясь в больнице, не прекращает работать. Ряд СМИ и телеграм-каналов писали об ухудшении его состояния.

#Владимир Жириновский #коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное