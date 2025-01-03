В Латвии возбудили дело из-за смерти Яниса Тиммы

В Латвии возбуждено дело по факту смерти в Москве баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) рассказал друг спортсмена Марк Пугачев.

Тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой было обнаружено 17 декабря прошлого года в центре Москвы. По предварительным данным, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. Тимма ранее выступал за такие российские клубы, как «Зенит» и «Химки», а также за казанский УНИКС (в 2021 году).

«<...> я выступаю одним из главных свидетелей. Пока мы не можем утверждать, кто виновник, есть он или нет, пусть следствие разбирается», — отметил Пугачев в опубликованном им видео.

По словам друга Тиммы, подозреваемых, если они появятся, вызовут на допрос в Латвию. «Если человек не прилетит, то его объявят в розыск, а потом и в международный [розыск]», — подчеркнул он.