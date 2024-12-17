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Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в подъезде своего дома в Москве
Латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, покончил с собой в подъезде дома в центре Москвы.
Как сообщают РИА Новости, на прошлой неделе суд удовлетворил иск Седоковой о разводе со спортсменом.
Певица вышла замуж за Яниса Тимма в 2020 году, а 16 октября в суд поступило заявление о расторжении брака.
32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.
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