Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в подъезде своего дома в Москве

Латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, покончил с собой в подъезде дома в центре Москвы.

Как сообщают РИА Новости, на прошлой неделе суд удовлетворил иск Седоковой о разводе со спортсменом.

Певица вышла замуж за Яниса Тимма в 2020 году, а 16 октября в суд поступило заявление о расторжении брака.

32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.