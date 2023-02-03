В лаишевском селе Нармонка в 2023 году построят пешеходный мост

В 2023 году в Лаишевском районе планируется отремонтировать дороги в поселении, построить пешеходный мост в селе Нармонка, принять участие в республиканской программе самообложения и в программе капитального ремонта многоквартирных домов.

В Нармонском сельском поселении подвели итоги работы за прошлый год и поставили задачи на 2023-й. В собрании с гражданами принял участие глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

В состав поселения входят шесть населенных пунктов: села Нармонка, Тетеево, Карадули, Караишево, деревни Татарский Кабан и Астраханка. В отчетном докладе его глава Артем Солягин доложил, что в 2022 году в рамках программы самообложения защебенены дороги к кладбищу в Карадулях и Караишево, а также дорога в Астраханке по улице Озерная и Татарском Кабане по улице Зеленая.

В селе Тетеево по улице Залесная реконструировали системы водоснабжения, а в Нармонке построили детскую площадку, провели реконструкцию очистных сооружений и сделали газификацию к пожарному ДЕПО.

Помимо этого, в Астраханке установили водопропускную трубу.

Большая работа проводилась по благоустройству территории поселения: регулярно устраивались средники и субботники, ликвидировано 16 несанкционированных свалок, установлены контейнерные площадки для сбора ТКО в Астраханке, в Караишево и Тетеево. В течение года заменили 121 лампу уличного освещения.

Сход граждан завершился церемонией награждения.

Как проходят сходы граждан в сельских поселениях, читайте в материале «Татар-информа».