В лаишевском селе Державино началась очистка пруда по нацпроекту «Экология»

Глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов ознакомился с подготовительными работами по очистке пруда в селе Державино, которые начались в конце мая. Очистка водоема стала возможной благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов», который входит в национальный проект «Экология».

«Реализация проекта предусматривает обследование дна с последующим углублением. Площадь работ составит 34 гектара, их общая стоимость — 48,7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе главы Лаишевского района РТ.

«С 20 мая проводятся подготовительные работы. С 5 июня приступят непосредственно к расчистке пруда», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках национального проекта в этом году планируется расчистка правого притока реки Меши в селе Никольское. Расчистка правого притока Меши пройдет на территории в 32 гектара, стоимость всего объема работ оценивается в 73,7 млн рублей.

В прошлом месяце министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков побывал у села Никольское и в селе Державино, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

«Нам важно улучшить условия проживания местного населения. Расчистка русла позволит улучшить экологическую ситуацию, увеличить пропускную способность рек и уменьшить негативное воздействие вод на прилегающую территорию», — сказал министр сразу после осмотра территории.

В России с 2019 года реализуется национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, направленный на достижение целей так называемого «майского» указа Президента РФ Владимира Путина.