Шадриков проинспектировал с вертолета расчистку притоков Меши и Вятки по нацпроекту

Расчистку притоков рек, ход рекультивации свалки в селе Прости и другие проекты, реализуемые в Татарстане благодаря национальному проекту «Экология», проинспектировал сегодня министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков во время вертолетного облета.

«Министр совершил вертолетный облет, в ходе которого проинспектировал проведение работ в период санитарно-экологического двухмесячника на территории республики. Авиарейд прошел по Лаишевскому, Мамадышскому, Елабужскому, Нижнекамскому, Мензелинскому, Менделеевскому районам», — сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в Татарстане 1 апреля. На сегодняшний день выявлено более 3,3 тыс. нарушений, из которых устранено свыше 2,7 тыс.

Шадриков осмотрел объекты, работы на которых проходят по нацпроекту «Экология». В Лаишевском районе он побывал у села Никольское и в селе Державино, где проходят мероприятия по расчистке правого притока реки Меши и очистка пруда по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов».

«Нам важно улучшить условия проживания местного населения. Расчистка русла позволит улучшить экологическую ситуацию, увеличить пропускную способность рек и уменьшить негативное воздействие вод на прилегающую территорию», — сказал министр сразу после осмотра территории.

Кроме того, аналогичные работы по нацпроекту начались в Мамадыше, где проводится расчистка правого притока Вятки. Затем министр побывал в селе Прости Нижнекамского района и в Мензелинске. Там работы ведутся по федеральному проекту «Чистая страна». Основной объем работ по рекультивации свалки резинотехнических изделий в селе Прости выполнен в 2020 году. Сейчас предстоит биологический этап, работы будут завершены в 2021 году.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.