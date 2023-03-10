Девять территорий в Лаишевском районе ожидает ремонт по программе «Наш двор»

В Лаишевском районе в этом году отремонтируют девять территорий по проекту «Наш двор» на сумму 34,1 млн рублей. Дворовые пространства обновятся как в городе, так и в сельских поселениях — планируется обустроить дворы в Лаишево, Нармонке, Песчаных Ковалях, Габишево, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Из денежных средств на дорожные работы будет направлено более 25,6 млн рублей, на установку малых архитектурных форм и освещение – более 8,5 млн рублей. В рамках дорожных работ будет заасфальтировано 7,3 тыс. квадратных метров территории.

Предварительные встречи с жителями состоялись в ноябре прошлого года. Во время них велась подготовка планов благоустройства. В ближайшее время будут проведены встречи для утверждения и согласования этих схем, после чего строители приступят к работам.

«Они выполнят дорожные работы, установят детские площадки и малые архитектурные формы. Чаще всего жители просят обновить асфальт, детские площадки, парковки для автомобилей», — рассказали в администрации.

Всего же по программе «Наш двор» обустроено 27 дворов из 45 планируемых. В прошлом году проведены работы в девяти дворах на общую сумму 59 млн рублей.

В этом году в Татарстане будет благоустроено 960 дворов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».