В Лаишевском районе за 20,5 млрд рублей построят логистический технопарк

Фото:пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

В Лаишевском районе появится логистический технопарк с девятью крупными корпусами. Стоимость проекта составит 20,5 миллиарда рублей, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Соответствующее инвестиционное соглашение подписали сегодня руководитель АИР РТ Талия Минуллина и гендиректор «ИН Парк — Казань» Константин Антонов. Также при подписании присутствовал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Новая площадка будет включать девять корпусов класса А, площадь каждого составит 50-55 тысяч квадратных метров. Они рассчитаны под размещение логистических комплексов и производство в формате Light Industrial для малого, среднего и крупного бизнеса.

О планах по строительству производственно логистического технопарка стало известно еще в августе прошлого года. Сообщалось, что новый объект создаст в районе 10 тысяч рабочих мест. Тогда у проекта был другой инвестор.