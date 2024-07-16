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В Лаишевском районе за 20,5 млрд рублей построят логистический технопарк
В Лаишевском районе появится логистический технопарк с девятью крупными корпусами. Стоимость проекта составит 20,5 миллиарда рублей, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.
Соответствующее инвестиционное соглашение подписали сегодня руководитель АИР РТ Талия Минуллина и гендиректор «ИН Парк — Казань» Константин Антонов. Также при подписании присутствовал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.
Новая площадка будет включать девять корпусов класса А, площадь каждого составит 50-55 тысяч квадратных метров. Они рассчитаны под размещение логистических комплексов и производство в формате Light Industrial для малого, среднего и крупного бизнеса.
О планах по строительству производственно логистического технопарка стало известно еще в августе прошлого года. Сообщалось, что новый объект создаст в районе 10 тысяч рабочих мест. Тогда у проекта был другой инвестор.
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