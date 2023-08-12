В Лаишевском районе появится логистический технопарк на 10 тыс. рабочих мест

Инвестиционный портфель Лаишевского района РТ до 2026 года составляет более 10 млрд рублей, за этот период будут созданы более 2 тыс. рабочих мест. Об этом и других инвестпроектах глава района Ильдус Зарипов рассказал на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Премьер-министр Алексей Песошин.

Среди основных проектов — строительство производственно-логистического технопарка на 10 тыс. рабочих мест. В течение 10 лет компания DoorHan инвестирует 20 млрд рублей. Так, первый корпус на 55 тыс. «квадратов» планируется ввести в конце 2024 года.

Также на территории ОЭЗ «Иннополис» завершено возведение завода по производству материнских плат, запуск запланирован в октябре. Проектная мощность — 300 тыс. плат в год, в перспективе показатель увеличится до 1 млн.

«Проект создается в рамках импортозамещения для производства ноутбуков, планшетов, моноблоков, серверов, систем хранения данных», — рассказал Зарипов.

В январе 2024 года введут в эксплуатацию первый этап производственного комплекса по изготовлению утеплителя. Всего в проект «ПолимерПласт» инвестирует более 480 млн рублей, будет создано 84 рабочих мест.

Кроме того, 500 рабочих мест появится после расширения производственной площадки в селе Столбище. IEK GROUP инвестирует 2 млрд рублей в производственно-логистический комплекс площадью 50 тыс. «квадратов».