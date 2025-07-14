В Лаишевском районе вручили ордена Мужества семьям бойцов СВО

В Лаишевском районе состоялась церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. В зале Совета района ордена Мужества родным героев передали глава муниципалитета Ильдус Зарипов и военный комиссар Айрат Гайнуллин.

Указом Президента России посмертно награждены старший сержант Вадим Меркушин, ефрейтор Антон Россохин, рядовой Фанис Ситдиков, гвардии рядовой Александр Шашуров.

Награды приняли их родители, супруги и близкие.

«Ваши сыновья, мужья, отцы проявили настоящий героизм. Мы гордимся их подвигом и скорбим вместе с вами», – отметил Ильдус Зарипов.

Память павших почтили минутой молчания.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.