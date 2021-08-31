В Лаишевском районе в последний путь проводили участника Великой Отечественной войны

Сегодня в последний путь проводили участника Великой Отечественной войны, жителя села Дятлово Лаишевского района Татарстана Михаила Романычева, который скончался на 98-м году жизни 29 августа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Попрощаться с легендарным земляком собрались родные, близкие и просто те, кто знали и уважали ветерана — всего около 60 человек. С прощальным словом выступил и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Михаил Иванович — личность с большой буквы. Он являлся ярким представителем легендарного поколения фронтовиков, которые отстояли свободу и независимость Родины, а после Великой Отечественной войны восстанавливали разрушенные города, отдавали всю свою энергию развитию и укреплению страны. Тридцать лет он руководил совхозом „Комсомольский“, был заслуженным работником сельского хозяйства РСФСР. Приезжая к нему в гости, мы никогда не уезжали без мудрых советов. Его мужество, порядочность, смелость и отвага будут всегда служить нам примером. Он жил в дружной и крепкой семье, где основой были взаимоуважение и любовь. И это еще одно доказательство силы духа: несмотря на пройденные годы страшной войны, Михаил Иванович сумел сохранить в сердце доброту и великодушие и передать их будущим поколениям. Вечная память Михаилу Ивановичу», — сказал глава района.

После панихиды траурная процессия отправилась на кладбище в селе Киндери Высокогорского района, где Михаил Романычев будет похоронен рядом со своей супругой.

Романычев прошел всю Великую Отечественную войну, за боевые заслуги он получил две благодарности от Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За Победу над Германией в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.». За трудовые заслуги отмечен орденом Ленина, орденом «Октябрьской революции», орденом «Знак почета».