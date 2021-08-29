В Лаишевском районе РТ скончался участник Великой Отечественной войны Михаил Романычев

В селе Дятлово Лаишевского района Татарстана на 98-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, бывший директор совхоза «Комсомольский» Михаил Романычев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы получили скорбное известие, что ушел из жизни участник Великой Отечественной войны — Михаил Иванович Романычев. Он являлся ярким представителем легендарного поколения фронтовиков, которые отстояли свободу и независимость Родины, а после Великой Отечественной войны восстанавливали разрушенные города, отдавали всю свою энергию развитию и укреплению страны. Михаила Ивановича всегда отличали смелость, неравнодушие, стремление созидать. Он жил в дружной и крепкой семье, где основой были взаимоуважение и любовь. Бывая в гостях у Романычевых, мы всегда видели связь поколений, огромную любовь детей, внуков и правнуков. Уход из жизни участника войны — горькая утрата, душевная потеря для нас. Вся жизнь Михаила Ивановича — мужа, отца и деда — достойный пример для всех. Это настоящий человек, который никогда не поступался принципами и сохранил любовь к жизни, доброту и благородство. Вечная память Михаилу Ивановичу...» — выразил соболезнования глава района Ильдус Зарипов.

В последний путь ветерана проводят 31 августа в родном селе.

«Похороны состоятся 31 августа в 10 часов утра в Дятлове. Упокоится Михаил Романычев на кладбище в селе Киндери Высокогорского района. Там похоронена его супруга. С супругой Екатериной Николаевной (к сожалению, рано ушедшей из жизни — ее не стало в 2008 году) они прожили в мире и согласии 61 год, воспитали троих детей», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Михаил Романычев родился 29 ноября 1923 года в деревне Зеленовка Тетюшского кантона Татарской АССР. Рос в многодетной семье, был мобилизован в действующую армию в сентябре 1941 года. Производился набор в авиацию, но в соответствии с приказом Наркомата обороны новобранцу пришлось перевестись в 3-е Ленинградское артиллерийское училище, тогда эвакуированное в Кострому. Окончив училище, участвовал в боях под Старой Руссой на Северо-Западном фронте. С ноября 1942 года сражался под Сталинградом.

Затем с конца 1942-го по март 1943 года боец Романычев учился артиллерийско-инструментальной разведке, после чего вернулся на фронт под Старую Руссу. Вместе со своей частью был переброшен на юг и участвовал в боях за освобождение Украины в составе 2-го Украинского фронта. Дважды ему пришлось форсировать реку Днепр.

При штурме города Черкассы в конце 1943-го был тяжело ранен. Сначала лечился недалеко от линии фронта, в Золотоноше. Затем его перевезли в Казань, где он пробыл два месяца. После реабилитации в Пугачеве Саратовской области был направлен в одну из армий Закавказского фронта, расквартированную в северном Иране. Там он и встретил Победу. В 1946 году демобилизован в звании подполковника.

За свои боевые заслуги Михаил Романычев получил две благодарности от Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.». За трудовые заслуги отмечен орденом Ленина, орденом «Октябрьской революции», орденом «Знак почета».

После войны Михаил Романычев 30 лет руководил совхозом «Комсомольский», вел активную общественную работу, 15 лет возглавлял совет ветеранов Рождественского поселения, был депутатом районного Совета. Удостоен звания заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР.

В музее Рождественской школы района личные вещи Михаила Романычева, включая его парадный мундир, в котором он участвовал в митингах, посвященных Дню Победы — как в Рождественском сельском поселении, так и в Лаишеве и Казани. 9 мая 2021 года в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во дворе дома ветерана творческие коллективы района устроили мини-концерт, а глава муниципалитета Ильдус Зарипов поздравил и вручил подарок.