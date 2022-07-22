В Лаишевском районе Татарстана появится индустриальный парк «Лаишево»

На территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана будет создан индустриальный парк «Лаишево». Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Управляющей компанией нового индустриального парка станет АО «Особая экономическая зона „Иннополис“», отмечается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации РТ.

Инициаторами решения о создании индустриального парка были ОЭЗ «Иннополис» и Министерство экономики Татарстана. На последнее и возложен контроль за тем, как будет исполняться постановление.

До этого, 9 июня, курирующий IT-город вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов рассказал ТАСС, что на строительство двух индустриальных парков в границах ОЭЗ «Иннополис» в 2022 году выделят 2 млрд рублей.

«ОЭЗ ведет строительство сразу двух индустриальных парков высокотехнологичных производств в Верхнеуслонском и Лаишевском районах Татарстана общей площадью более 20 тыс. кв. метров. <…> работы планируется завершить в 2023 году», — отмечал тогда Шайхутдинов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» за счет участка в Казани.