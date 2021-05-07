В Лаишевском районе РТ впервые начали устанавливать таблички на домах тружеников тыла

В Лаишевском районе Татарстана начали устанавливать таблички на домах тружеников тыла. Ранее такой чести удостаивались лишь участники и ветераны Великой Отечественной войны. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе администрации района.

«На сегодняшний день в Лаишевском районе РТ проживают 209 тружеников тыла, поэтому было изготовлено соответствующее количество табличек», — сообщил источник агентства.

Идея принадлежит ученикам Столбищенской школы. После встреч с тружениками тыла школьники решили установить таблички на каждом доме, чтобы люди знали и чтили своих героев.

Изготовлением табличек ребята занимались самостоятельно. Во время внеурочной деятельности они вырезали их на специальном станке, сделали гравировку, а девочки раскрасили.

Когда таблички были готовы, школьники в первую очередь навестили ветерана педагогического труда, отличника просвещения Людмилу Шаронову. Теперь на ее доме появилась надпись «Здесь живет труженик тыла в годы Великой Отечественной войны».

Женщину очень тронул поступок ребят. «Это впервые в моей жизни. Мне уже 96 лет, я рада, мне очень, приятно, — сказала она. — Спасибо большое, что нас не забывают, и вы не забывайте. У меня в груди все сжалось, как я вам благодарна!»

Директор школы имени Героя СССР Алексея Малышева Ирина Романова подчеркнула, что в Столбищенской школе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей.

«Когда мы увидели, что дети хотят создать и подарить труженикам тыла — людям, которые видели суровые годы войны, которым пришлось буквально выживать, — мы с удовольствием их подержали. Хотелось бы, чтобы эта акция принесла детям не только радость общения с ветеранами и тружениками тыла, но и чтобы они узнали историю от очевидцев тех времен», — сказала руководитель учреждения.

Ирина Романова рассказала, что свидетели суровых военных лет могут многое рассказать детям, и они с радостью делятся воспоминаниями. «Пусть эта память живет в сердцах людей. Пока живы очевидцы — жива история, а мы ее должны увековечить», — резюмировала директор заведения.

Такие таблички появятся на домах всех тружеников тыла Лаишевского района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в парке Победы города Лаишево установят бронзовый бюст Героя СССР Бориса Кузнецова.

Фотографии предоставлены пресс-службой Лаишевского района РТ