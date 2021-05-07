В Парке Победы города Лаишево установят бронзовый бюст Героя СССР Бориса Кузнецова

9 мая в Парке Победы города Лаишево установят бронзовый бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Торжественный митинг состоится с участием вдовы ветерана Альфии Султановны, его дочери и внука.

Мероприятие также посетят депутат Госдумы РФ Фатих Сибагатуллин и депутат Госсовета Татарстана, исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова.

Борис Кузнецов ушел из жизни 12 ноября прошлого года из-за осложнений на сердце. Он был последним из татарстанцев — участников Великой Отечественной войны, награжденный «Золотой Звездой» Героя Советского Союза и проживавший на территории республики. До последнего времени Борис Кузнецов был активным участником ветеранского движения, всегда ходил на выборы, в том числе вместе с супругой выразил свою гражданскую позицию и на осенних выборах 2020 года.

Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. В мае 1943 года ушел на фронт, служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. Имя Кузнецова носит Лаишевская средняя общеобразовательная школа №2.