В Лаишевском районе РТ усилены противопаводковые мероприятия

В Лаишевском районе Татарстана продолжаются противопаводковые мероприятия. Как рассказали «Татар-информу» в администрации, проводится очистка водопропускных труб, создаются водоотводные каналы и обочины.

Сейчас на постоянной основе организовано патрулирование потенциально опасных участков. В частности, это ЖК «Озерная долина» в селе Столбище, Усады (в районе детского сада «Айтишка»), коттеджный поселок Тургай, КП «Урмай» в Никольском поселении и Малые Кабаны. Дважды в неделю сотрудники МЧС осуществляют облет территорий квадрокоптером.

«Начало весны сопровождалось минусовой температурой — времени подготовиться было достаточно. По прогнозам, половодье начнется в первой декаде апреля, мы должны полностью обеспечить безопасность наших людей», — подчеркнул сегодня на традиционном совещании глава района Ильдус Зарипов.

Подготовка к весеннему паводку в Лаишевском районе началась еще в феврале. Сформирована специальная комиссия, разработан и утвержден план мероприятий по защите строительных сооружений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани пик паводков в этом году ожидают в конце марта — начале апреля.