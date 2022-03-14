В Казани пик паводков в этом году ожидают в конце марта-начале апреля

В текущем году пик паводковой активности в татарстанской столице может наступить в конце марта-начале апреля, когда дневные температуры воздуха станут положительными. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

Он отметил, что в этом зимнем сезоне высота снежного покрова по всей республике превышает средние многолетние значения. По Казани средняя высота снега составляет 67 см, при этом почва из-за оттепелей и последующих морозов промерзла.

«Дальнейшая паводковая ситуация будет зависеть от динамики вскрытия малых рек. Пик прохождения паводка прогнозируется в конце марта-начале апреля. Учитывая толщину снежного покрова и глубину промерзания земли, можно ожидать сложной паводковой обстановки», - отметил докладчик.

Он добавил, что при резком переходе температуры воздуха к положительным значениям, в Казани может быть зафиксирован паводок в жилых массивах, через которые протекают малые реки. Поэтому сейчас городские специалисты активно готовятся к старту настоящей весны: очищаются канализационные стоки, вывозится снег, проводятся другие мероприятия.

