В Лаишевском районе Татарстана пройдет реконструкция водопроводных сетей

В Атабаевском сельском поселении Лаишевского района РТ состоялся сход граждан, на котором подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы на 2023-й. В собрании приняла участие замглавы муниципального образования Татьяна Бурганова.

В отчетном докладе глава поселения Люзия Халилова отметила, что водоснабжение населенного пункта ведется бесперебойно, вывоз ТКО осуществляется строго по графику. В этом году в Атабаево установили три новых бункера.

Помимо этого, в отчетном году заменены шесть и установлены десять энергосберегающих, светодиодных ламп. Фонари уличного освещения регулируются временем.

По программе самообложения проведены работы по щебенению улиц Пионерской и Комсомольской.

В планах на 2023 год — начать работу по реконструкции водопроводных сетей, замене воздушных линий электропередачи на СИП-провод по улицам Водопроводная и Вафина, а также Полевой улицы. Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, в финале схода граждан состоялось награждение отличившихся жителей района.

Сходы граждан по месту жительства и собрания в трудовых коллективах позволяют людям задать наболевшие вопросы, высказать пожелания и претензии. На встречах обсуждают проблемы уличного освещения, состояния дорог, безопасности, развития общественных пространств. На таких собраниях утверждаются проекты по самообложению граждан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как проходят сходы граждан в Татарстане и какие вопросы чаще всего звучат на собраниях.