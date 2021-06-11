В Лаишевском районе РТ абсолютный батыр Сабантуя получит новый автомобиль

12 июня в городе Лаишево традиционно отметят Сабантуй на Майдане. В этом году развлекательная программа праздника плуга будет дополнена новыми активностями. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе главы Лаишевского района РТ.

«Помимо традиционных конных скачек, бега в мешках и с коромыслом, лазания по шесту и разбивания горшка, гостей ждет шоу парашютистов и ловля рыбы руками. Рыбаков в одном из самых водных районов республики много, а вот смогут ли они поймать рыбу голыми руками?» — отметил источник.

Кульминацией Сабантуя в Лаишеве станет определение батыра, который уедет с праздника на новенькой «Ладе Гранте». «Вручать ключи от автомобиля в Лаишевском районе будут впервые», — уточнили в пресс-службе.

Праздник откроется в десять утра. В программу включены театрализованный пролог, конные скачки, бег в мешках, бег с коромыслом, разбивание горшка, ловля петуха, бой с мешками, поднятие гири, армрестлинг, футбол, волейбол, концертная программа и игровая программа для детей. Зрелищные поединки по национальной борьбе корэш можно будет увидеть в полдень. Параллельно будет проходить выступление парашютистов.

«Помимо автомобиля также подготовлены „утешительные призы“ — гаджеты из бытовой и цифровой техники, наборы инструментов для мужчин и многое другое», — рассказали в администрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главный Сабантуй Татарстана проведут в Казани 26 июня.