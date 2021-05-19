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Ру Тат
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19 мая 2021  11:21
Алексей Угаров

Главный Сабантуй Татарстана проведут в Казани 26 июня

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о проведении татарского народного праздника «Сабантуй». С учетом предложений местных органов власти в сельских населенных пунктах, в том числе в городах республиканского значения, праздник пройдет 12-13 июня.

«В городе Набережные Челны — 19 июня 2021 года, в столице Республики Татарстан городе Казани — 26 июня 2021 года», — говорится в тексте документа.

Правительству Татарстана поручено совместно с органами местной власти обеспечить организацию праздничных мероприятий с соблюдением ограничительных мер.

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