В Лаишевском районе РТ родным бойцов СВО вручили государственные награды

Сегодня в Совете Лаишевского района РТ глава Ильдус Зарипов и военный комиссар Айрат Гайнуллин вручили награды родственникам двух участников спецоперации, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Церемония прошла на деловом понедельнике.

«Рамиль Аюпов, несмотря на возвращение по здоровью, снова ушел служить по контракту – это пример настоящего мужества. Спасибо его матери Рабиге Ханифовне за воспитание такого сына, – отметил Ильдус Зарипов. – Владислав Шишкин до последнего выполнял свой долг. Его жена Анна и сын Тимофей, который гордится отцом, сегодня здесь. Благодарим всех родных за их поддержку».

Указом Президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга во время СВО, орден Мужества получил старший прапорщик Владислав Шишкин. Награду передали его жене Анне и сыну Тимофею. Медаль за Отвагу вручена рядовому Рамилю Аюпову. Ее получили мать Рабига Аюпова и супруга Лилия.

В память о погибших была объявлена минута молчания.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.