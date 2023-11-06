В Лаишевском районе прошел концерт в поддержку бойцов спецоперации

В селе Столбище Лаишевского района РТ состоялся концерт «Играй и пой, моя гармонь» в поддержку бойцов спецоперации. На сцену вышла заслуженный работник культуры Валентина Клюшина. Зрителям представили народные песни на разных языках, танцы и стихи.

Заместитель главы Лаишевского района Татьяна Бурганова поблагодарила за яркий концерт, пожелала всем мира, счастья и добра.

«Это был замечательный душевный концерт. Огромное спасибо всем организаторам, творческим коллективам, Валентине Павловне за такие прекрасные песни», — рассказала руководитель общественного движения «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.

Вырученные денежные средства в размере почти 27 тыс. рублей были переданы благотворительному фонду.

Отметим, волонтеры фонда за год изготовили более 1,6 тыс. маскировочных сетей, 900 маскировочных костюмов, 850 меховых стелек, 500 плащ-палаток, столько же толстовок, более 400 комплектов нижнего белья, 700 порций сухой домашней еды и многое другое.

В прошлом месяце волонтер Юлия Плескач передала Герою России, командиру экипажа легендарного танка «Алеша» Расиму Баксикову три сети для их боевой машины. Баксиков сердечно поблагодарил мастериц и подчеркнул, что маскировочные сети — очень необходимая вещь на передовой.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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