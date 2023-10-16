Лаишевские волонтеры вручили Герою Баксикову масксети для легендарного танка «Алеша»

Сегодня Лаишевский техникум посетил Герой России, командир экипажа легендарного танка «Алеша» Расим Баксиков. От благотворительного фонда «Помощь своим» его руководитель Юлия Плескач передала военнослужащему три сети для его танка.

Баксиков сердечно поблагодарил мастериц и подчеркнул, что маскировочные сети — очень необходимая вещь на передовой.

«Очень приятный молодой мужчина в общении, — поделилась с «Татар-информом» впечатлениями Юлия Плесчкач. — Он обо всем осведомлен. Когда ему проводили экскурсию, он даже поправлял студентов правоохранительной деятельности и операторов БПЛА».

«Студенты встречали его стоя, под громкие аплодисменты. Они пели гимны России и Татарстана всем залом. Думаю, мы его зарядили поддержкой и дали понять, что наша молодежь искренне гордится Героями России и бойцами СВО», — подчеркнула собеседница агентства.

Также Расим Баксиков встретился с главой района Ильдусом Зариповым.

«Умный, смелый, рассудительный — настоящий мужчина! Благодарю за встречу и желаю успехов во всех начинаниях!» — отметил руководитель муниципального образования.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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