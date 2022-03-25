В Лаишевском районе продолжается информирование МСП об антикризисных мерах поддержки

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов продолжает объезд производственных площадок малого и среднего бизнеса. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Лаишевского района.

Накануне вместе с замруководителя исполкома Альбертом Мясаутовым они посетили ряд предприятий — ООО ТК «Буревестник», завод «Таткабель», ООО «ФургонГрад», ТД «Ферекс», ООО «Дорхан».

Руководители изучили текущую обстановку, пообщались с предпринимателями и проинформировали их о мерах поддержки. Так, для адаптации МСП к новым экономическим условиям, вызванным санкционным давлением, Минэкономики РТ разработан пакет антикризисных мероприятий, куда в том числе включена отсрочка выплаты основного долга по микрозаймам, выданным Фондом поддержки предпринимательства, на срок до 18 месяцев.

В Лаишевском районе с начала марта работает антикризисный штаб для устойчивого развития экономики. В его состав вошли руководители исполкомов, представители бизнеса. Координатором является отдел экономики. По вопросам поддержки и за консультацией можно обращаться по телефону 8 (84378) 5-57-35.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава муниципалитета посетил предприятия «Бергауфт Лаишево», завод базальтовой теплоизоляции в селе Столбище и другие объекты.