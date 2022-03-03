Завод базальтовой теплоизоляции в селе Столбище запустит новую линию производства

На заводе базальтовой теплоизоляции в селе Столбище в Лаишевском районе в 2022 году планируют запустить новую линию по производству теплоизоляционных плит. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации Лаишевского района РТ.

Одно из преимуществ данного производства в том, что продукция изготавливается без фенолформальдегидов. Это обеспечивает экологичность и высокую огнестойкость.

На данный момент на заводе в Столбище налажен выпуск базальтовой теплоизоляции — матов, шнуров, которые применяются в строительстве и изоляции различных трубопроводов, в том числе и в нефтяной отрасли.

Сегодня глава Лаишевского района Ильдус Зарипов посетил ряд производственных площадок малого и среднего бизнеса. Он пообщался с предпринимателями, обсудил текущие вопросы.

В одной из компаний — ООО «Бергауфт Лаишево» — трудятся 96 человек. Предприятие занимается производством сухих строительных смесей. В Лаишевском районе ведут деятельность с 2010 года.

В этом году здесь планируется запуск новых товаров — развитие линейки жидких продуктов: различных паст, штукатурки, шпатлевки. Отдельное перспективное направление — ремонт и защита бетонов, где применяются специальные технологии по защите бетонных сооружений, в том числе фундаментов и сооружений под водой.

Для поддержки предпринимателей в Лаишевском районе создан координационный совет. В его состав вошли руководители исполкомов, представители бизнеса. Координатором является отдел экономики.

Министерством экономики РТ запущена горячая линия, где любой предприниматель может получить интересующую его информацию по проблемным вопросам, а также оставить свои предложения. Телефон горячей линии: 8(843) 524-90-90.